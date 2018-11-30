Снег, дожди и гололед: начало декабря на Кубани будет прохладным

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 1-2 декабря

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные на Кубани сохранится дождливая и снежная погода, местами сильные осадки. В отдельных населенных пунктах прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

В ночь на субботу температура в крае опустится до -2...-7 °С, воскресенье ночью потеплеет до -3...+2 °С. Днем 1 декабря будет -1...+4 °С, 2 декабря на юге ожидается до 6 °С. Ветер 5-10 м/с, в субботу местами порывы 13-18 м/с.

На Черноморском побережье ожидается мокрый снег и дождь. Ночные температуры — 0-7 °С, на севере побережья в субботу будет -3...+2 °С. Днем термометры покажут 5-10 °С. 1 декабря будет дуть северо-восточный ветер 12-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В Новороссийске к концу выходных ветер стихнет с 32 до 25 м/с.

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В Краснодаре в первый день зимы прогнозируют дождь, температура поднимется до 3 °С, ночью ожидается до -2 °С, ветер 4 м/с. 2 декабря будет облачно. В темное время суток будет около 1 °С, днем воздух прогреется до 3 °С. Ветер 2 м/с.