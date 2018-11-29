В Краснодаре из-за снега задержали девять авиарейсов

В Международном аэропорту Краснодара утром 29 ноября из-за снега задержали несколько авиарейсов

В расписании Международного аэропорта Краснодара из-за расчистки перрона и взлетно-посадочной полосы от снега произошли изменения.

По данным на 12:00, на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали девять авиарейсов. Из них четыре самолета, которые направлялись в Краснодар из Москвы, совершили посадку на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Анапе.

Расчисткой аэродрома от снега занимались 10 единиц спецтехники. Работы были завершены в 12:00.