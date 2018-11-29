Два поселка в Сочи остались без воды из-за размыва реки

В Сочи подъем уровня воды в реке Хобза стал причиной аварии на водоводе, который проходит по руслу

Об этом сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь сочинского МУП «Водоканал» Константин Бредников.

«Из-за дождей уровень воды в реке Хобза поднялся, течение усилилось, в реку из лесной зоны попали ветки и стволы старых деревьев. Это спровоцировало аварию на водоводе», — рассказал Бредников.

От водоснабжения временно отключили жителей сел Хобза и Горное Лоо — более 1 тыс. человек.