Два поселка в Сочи остались без воды из-за размыва реки
В Сочи подъем уровня воды в реке Хобза стал причиной аварии на водоводе, который проходит по руслу
Об этом сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь сочинского МУП «Водоканал» Константин Бредников.
«Из-за дождей уровень воды в реке Хобза поднялся, течение усилилось, в реку из лесной зоны попали ветки и стволы старых деревьев. Это спровоцировало аварию на водоводе», — рассказал Бредников.
От водоснабжения временно отключили жителей сел Хобза и Горное Лоо — более 1 тыс. человек.
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«К работам по устранению повреждения возможно будет приступить только после снижения уровня воды в реке», — отметил Бредников.
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