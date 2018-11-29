Жители пяти сел в Крыму остались без света из-за непогоды

Крым

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В населенных пунктах Симферопольского и Кировского районов Крыма 29 ноября произошло отключение электроэнергии из-за непогоды

По данным сводки аварий, размещенной на сайте «Крымэнерго», без света остались жители сел Льговского, Добролюбовка, Долинного, Большие Пруды в Кировском районе и Родникового в Симферопольском районе. Причиной стали погодные условия — ветер и снег. Ведется поиск повреждений.

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