Жители пяти сел в Крыму остались без света из-за непогоды
Крым Наталья Евсикова
В населенных пунктах Симферопольского и Кировского районов Крыма 29 ноября произошло отключение электроэнергии из-за непогоды
По данным сводки аварий, размещенной на сайте «Крымэнерго», без света остались жители сел Льговского, Добролюбовка, Долинного, Большие Пруды в Кировском районе и Родникового в Симферопольском районе. Причиной стали погодные условия — ветер и снег. Ведется поиск повреждений.
Как сообщали Юга.ру, в Крыму синоптики прогнозировали дожди, мокрый снег и сильный ветер.
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