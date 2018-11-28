В Краснодаре подтопило 26 участков дорог

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 ноября подтопило 26 участков проезжей части дорог, воду откачивает спецтехника

«Вследствие выпадения осадков на территории г. Краснодар в ЕДДС поступило 26 обращений о подтоплении низменных участков проезжих частей автодорог. Для откачки воды привлечено 10 единиц водооткачивающей техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В администрации города ранее сообщали, что подтопления ликвидируются, в том числе, на улицах Уральской, Российской, Петра Метальникова, Дружной, на перекрестке КИМ и Степана Разина, Митинской, Бульварной, Карасунской Набережной, бульваре Строителей. При этом проезд общественного транспорта и легковых автомобилей обеспечен по всему городу.

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В мэрии добавили, что при необходимости число откачивающей техники увеличат.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, в ночь на 29 ноября в краевой столице временами пройдут осадки, возможен гололед, налипание мокрого снега. Не исключено ухудшение видимости. Температура ночью и днем 0…-2 °С. Ветер северо-восточный 6–11 м/с порывами до 15 м/с.

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