В Краснодаре подтопило 26 участков дорог

В Краснодаре 28 ноября подтопило 26 участков проезжей части дорог, воду откачивает спецтехника

«Вследствие выпадения осадков на территории г. Краснодар в ЕДДС поступило 26 обращений о подтоплении низменных участков проезжих частей автодорог. Для откачки воды привлечено 10 единиц водооткачивающей техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В администрации города ранее сообщали, что подтопления ликвидируются, в том числе, на улицах Уральской, Российской, Петра Метальникова, Дружной, на перекрестке КИМ и Степана Разина, Митинской, Бульварной, Карасунской Набережной, бульваре Строителей. При этом проезд общественного транспорта и легковых автомобилей обеспечен по всему городу.