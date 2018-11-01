В пострадавшем от подтоплений Туапсинском районе установят временный мост, привезенный из Тулы

В селе Кирпичном Туапсинского района установят временный мост, который привезут из Тулы

Сейчас мост везут из Тульского спасцентра. Затем его передадут Донскому спасательному центру. Прибытие моста в Туапсинский район запланировано на 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Мост установят через реку Туапсе. Его будут использовать до полного восстановления жизнеобеспечения села.