В пострадавшем от подтоплений Туапсинском районе установят временный мост, привезенный из Тулы
В селе Кирпичном Туапсинского района установят временный мост, который привезут из Тулы
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Сейчас мост везут из Тульского спасцентра. Затем его передадут Донскому спасательному центру. Прибытие моста в Туапсинский район запланировано на 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Мост установят через реку Туапсе. Его будут использовать до полного восстановления жизнеобеспечения села.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани 24 октября прошли сильные ливни. В результате подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Оказались разрушены дороги, мосты и водопропускные трубы. Из-за стихии полностью лишись имущества более 340 человек. Медпомощь оказали 590 жителям, пострадавшим при подтоплениях.
После ливней на Черноморском побережье размыло железную дорогу. Утром 26 октября работники РЖД восстановили мост на перегоне Шепси — Водопадный и частично возобновили движение поездов на участке Адлер — Туапсе. Также к 1 ноября восстановили участок дороги на перегоне Туапсе — Кривенковская.
На дорогах Туапсинского района проезд по всем направлениям возобновили 27 октября.
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