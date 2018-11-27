В России возбудили дело после нападения на дипмиссии РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела о нападении на российское посольство в Киеве и Генконсульство в Харькове

Источник «Интерфакса» в посольстве РФ в Киеве рассказал, что здание обстреляли при помощи салютной установки. Нападавших было около 20 человек. По его словам, местная полиция их не задерживала.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст.360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Участники нападений устанавливаются, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, нападения совершили группы «неустановленных лиц, действуя умышленно, с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией».

Нападения произошли 25-26 ноября на фоне информации о задержанных в Керченском проливе судах ВМФ Украины. Территорию посольства и Генконсульства забросали дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России в Керченском проливе, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, чтобы их остановить. В результате трое украинских моряков получили ранения. Суда задержали и доставили в Керчь.

В России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. Кроме того, на Украине ввели военное положение.