Экстренная встреча комиссии НАТО и Украины пройдет в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 ноября договорились о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО из-за инцидента в Керченском проливе

Во время телефонного разговора Порошенко сообщил Столтенбергу об инциденте и действиях Украины. Он также заявил о необходимости усилить международное давление на Россию, чтобы освободить украинских моряков, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы главы украинского государства.

Генсек НАТО призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Экстренная встреча комиссии НАТО — Украина на уровне послов пройдет в Брюсселе 26 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.