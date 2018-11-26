Экстренная встреча комиссии НАТО и Украины пройдет в Брюсселе
Президент Украины Петр Порошенко и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 ноября договорились о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО из-за инцидента в Керченском проливе
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Во время телефонного разговора Порошенко сообщил Столтенбергу об инциденте и действиях Украины. Он также заявил о необходимости усилить международное давление на Россию, чтобы освободить украинских моряков, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы главы украинского государства.
Генсек НАТО призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.
Экстренная встреча комиссии НАТО — Украина на уровне послов пройдет в Брюсселе 26 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.
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Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, в результате пострадали три украинских моряка.
В МИД РФ инцидент в Керченском проливе назвали провокацией Запада и Украины, главной их целью является ужесточение антироссийских санкций.
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