На Кубани дело об изнасиловании и убийстве многодетной матери в Псебае направили в суд

В Краснодарском крае 22 ноября направили в суд дело об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко. Парней обвиняют по ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ст. 132 УК РФ (Насильственные действий сексуального характера), ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего), ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как сообщали Юга.ру, многодетную мать Наталью Дмитриеву изнасиловали и убили в поселке Пcебай вечером 13 мая. Расследованием уголовного дела занимались следователи из главного аппарата СК. В июне прокуратура провела проверку в правоохранительных органах района и отменила 36 решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

В октябре следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении следователя отдела полиции, которая не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником убийства многодетной матери в Псебае.

Следственный комитет РФ 16 ноября завершил расследование уголовного дела об убийстве жительницы Псебая.