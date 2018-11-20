Студентов из Амурской области задержали за ложное сообщение о минировании политеха в Керчи
В Амурской области полицейские задержали четырех студентов, которые сообщили о якобы заминированном учебном заведении в Крыму
По данным РИА Новости, 20 ноября в Керченском политехническом колледже эвакуировали учащихся после сообщения о минировании.
В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что полицейские проверили поступившую информацию. Никаких опасных предметов обнаружено не было.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Благовещенске Амурской области были задержаны четверо студентов одной из образовательных организаций, которые сознались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных в Крыму», — заявили в пресс-службе.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (Ложное сообщение об акте терроризма).
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в указанном колледже студент открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате ЧП погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.
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