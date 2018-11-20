Студентов из Амурской области задержали за ложное сообщение о минировании политеха в Керчи

Крым, Вся Россия

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В Амурской области полицейские задержали четырех студентов, которые сообщили о якобы заминированном учебном заведении в Крыму

По данным РИА Новости, 20 ноября в Керченском политехническом колледже эвакуировали учащихся после сообщения о минировании. 

В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что полицейские проверили поступившую информацию. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Благовещенске Амурской области были задержаны четверо студентов одной из образовательных организаций, которые сознались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных в Крыму», — заявили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (Ложное сообщение об акте терроризма).

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