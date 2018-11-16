В Крыму ФСБ провела обыски у свидетелей Иеговы – СМИ

СМИ сообщают о том, что в Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»

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По данным телеканала «Вести-Крым», в Джанкое прошли обыски в домах у 30 членов организации «Свидетели Иеговы», в том числе и у лидера местного отделения Сергея Филатова. По данным источника, члены этой секты могут быть связаны с украинскими спецслужбами. Деятельность крымского отделения организации координировали из Харькова.