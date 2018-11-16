В Крыму ФСБ провела обыски у свидетелей Иеговы – СМИ

Крым

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СМИ сообщают о том, что в Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»

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По данным телеканала «Вести-Крым», в Джанкое прошли обыски в домах у 30 членов организации «Свидетели Иеговы», в том числе и у лидера местного отделения Сергея Филатова. По данным источника, члены этой секты могут быть связаны с украинскими спецслужбами. Деятельность крымского отделения организации координировали из Харькова.

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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Верховный суд признал экстремистской работу Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и запретил его деятельность. Спустя месяц организация подала апелляцию на это решение. Верховный суд РФ оставил свое решение без изменения.

Крым Религия ФСБ
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