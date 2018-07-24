В Белореченске у свидетелей Иеговы изъяли недвижимость

Суд в Белореченске вынес решение, по которому здание для богослужений организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) перешло в собственность РФ

Здание площадью более 200 кв. метров, которое использовали для проведения собраний и богослужений, местная религиозная организация пожертвовала свидетелям Иеговы, расположенным в Финляндии. Белореченская межрайонная прокуратура обратилась в суд и потребовала признать сделку недействительной, а также вернуть дом в собственность государства. Требования прокурора суд удовлетворил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Верховный суд РФ на заседании 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу. Согласно статье «О противодействии экстремистской деятельности», имущество ликвидируемого религиозного объединения подлежит обращению в собственность государства.

Как сообщали Юга.ру, вся недвижимость свидетелей Иеговы в станице Анапской по решению суда перешла в собственность государства. Также в начале июня в Сочи суд постановил изъять у организации земельный участок и помещение.