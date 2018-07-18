Недвижимость свидетелей Иеговы в Анапе стала собственностью государства

Суд в Анапе вынес решение, по которому недвижимое имущество организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) перешло в собственность РФ

Жилой дом площадью 150, 4 кв. метров, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. метров в станице Анапской по решению суда перешли в собственность государства. По оценке специалистов, стоимость недвижимости составляет 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Организация пыталась продать имущество физическому лицу, но уже в период совершения сделки организация получила неоднократные предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и Верховным судом Российской Федерации рассматривалось административное дело о ее ликвидации.

Верховный суд РФ на заседании 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и запретил его работу. В соответствии со ст.9 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» имущество ликвидируемого религиозного объединения подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

«Таким образом, действия религиозной организации по отчуждению имущества являются преднамеренными и направлены для создания препятствий к его лишению, а заключенный договор является недействительной сделкой», — уточнили в пресс-службе прокуратуры края.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня в Сочи суд постановил изъять у организации «Свидетели Иеговы» земельный участок и помещение.