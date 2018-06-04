В Сочи у свидетелей Иеговы изъяли здание для богослужений и земельный участок

Краснодарский край

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В Сочи суд постановил изъять у экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) земельный участок и помещение

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Прокуратура Адлерского района установила, что организация была собственником земельного участка и помещения, общей площадью свыше 900 кв. метров. Они использовали здание для проведения религиозных собраний и богослужений.

В связи с решением Верховного судом РФ о ликвидации «Свидетелей Иеговы» имущество организации должно быть передано в собственность государства. Уточняется, что сочинская организация приняла меры по фиктивному отчуждению недвижимости в пользу физического лица.

Согласно законодательству, сделка купли-продажи помещения и участка является недействительной. Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Адлерский районный суд удовлетворил требования в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Сочи Суд
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