Инстаграм-аккаунт Кадырова снова оказался недоступен после поста о пистолете

Аккаунт в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова снова заблокировали

Как сообщали Юга.ру, первый пост после 11-месячной блокировки Кадыров выпустил 14 ноября и посвятил пистолету, которого назвал своим братом. Глава Чечни рассказал, что оружие лежит у него под подушкой.

На момент публикации новости аккаунт Кадырова @kadyrov_95 снова недоступен. Глава республики пока никак не прокомментировал очередную блокировку.