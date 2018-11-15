Инстаграм-аккаунт Кадырова снова оказался недоступен после поста о пистолете
Аккаунт в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова снова заблокировали
Как сообщали Юга.ру, первый пост после 11-месячной блокировки Кадыров выпустил 14 ноября и посвятил пистолету, которого назвал своим братом. Глава Чечни рассказал, что оружие лежит у него под подушкой.
На момент публикации новости аккаунт Кадырова @kadyrov_95 снова недоступен. Глава республики пока никак не прокомментировал очередную блокировку.
Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря 2017 года. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом.
В Facebook рассказали, что блокировка связана с санкциями, введенными против Кадырова Минфином США 20 декабря 2017. Кадырова внесли в санкционный «список Магнитского» из-за того, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.