Инстаграм-аккаунт Кадырова снова оказался недоступен после поста о пистолете

Чечня

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Аккаунт в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова снова заблокировали

Как сообщали Юга.ру, первый пост после 11-месячной блокировки Кадыров выпустил 14 ноября и посвятил пистолету, которого назвал своим братом. Глава Чечни рассказал, что оружие лежит у него под подушкой.

На момент публикации новости аккаунт Кадырова @kadyrov_95 снова недоступен. Глава республики пока никак не прокомментировал очередную блокировку.

Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря 2017 года. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом.

В Facebook рассказали, что блокировка связана с санкциями, введенными против Кадырова Минфином США 20 декабря 2017. Кадырова внесли в санкционный «список Магнитского» из-за того, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

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