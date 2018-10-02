В Крыму при раскопках обнаружили костяной рельеф с богом молчания

В Керчи археологи нашли костяную статуэтку, изображающую бога молчания Гарпократа

Находку обнаружили на раскопках Боспорского царства во время изучения западной стены античного города Тиритака. Костяная рельефная фигурка датируется I веком до н.э. На ней изображен бог молчания Гарпократ с рогом изобилия, сатиры с музыкальными инструментами и гусь. Археологи отмечают, что на территории Боспорского царства им впервые удалось найти костяной рельеф в таком хорошем состоянии.

Гарпократ — это греческая интерпретация египетского бога Гарпехрути, которого изображали с пальцем во рту. Египтяне сделали этот жест символом детства, но греки решили, что это означает тишину, и стали считать Гарпократа богом молчания. В жертву ему приносили рыбу, цветы лотоса и овощи.

В раскопках участвовали сотрудники научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета, а также студенты и волонтеры из Санкт-Петербурга.

Эксперты изучали крепостные стены города и прилегающие к ним постройки. Установлено, что оборонительное сооружение возвели во второй половине IV века — начале III века до н.э. В I веке н.э. стену перестроили и добавили противотаранный пояс, сообщила 1 октября пресс-служба Крымского федерального университета.