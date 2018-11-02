В Азове при раскопках нашли русскую полковую печь XVIII века

Ростовская область

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В Азове Ростовской области 31 октября при раскопках нашли русскую печь

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Находку обнаружили в раскопе на улице Кошевого. Найденный комплекс состоит из двух печей прямоугольной формы с низким сводом. Принцип работы такой печи заключался в том, что сначала ее протапливали, потом выгребали золу и на поду, используя жар, пекли хлеб.

Этот исторический комплекс датируется XVIII веком и связан с осадным лагерем русской армии на территории старого Азака. Он дает возможность проследить размещение воинских частей на территории современного Азова, пишет Donday

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Как сообщали Юга.ру, в начале октября в Керчи нашли костяную статуэтку, изображающую бога молчания Гарпократа. В августе в Крыму при раскопках обнаружили мраморную статую мужчины, а также египетскую подвеску IV-III веков до нашей эры. В июне на Дону раскопали фрагмент старинной венецианской чаши. В Севастополе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» археологи нашли печать IV века до нашей эры. 

Археология
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