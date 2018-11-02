В Азове при раскопках нашли русскую полковую печь XVIII века
В Азове Ростовской области 31 октября при раскопках нашли русскую печь
Находку обнаружили в раскопе на улице Кошевого. Найденный комплекс состоит из двух печей прямоугольной формы с низким сводом. Принцип работы такой печи заключался в том, что сначала ее протапливали, потом выгребали золу и на поду, используя жар, пекли хлеб.
Этот исторический комплекс датируется XVIII веком и связан с осадным лагерем русской армии на территории старого Азака. Он дает возможность проследить размещение воинских частей на территории современного Азова, пишет Donday.
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