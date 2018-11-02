В Азове при раскопках нашли русскую полковую печь XVIII века

В Азове Ростовской области 31 октября при раскопках нашли русскую печь

Находку обнаружили в раскопе на улице Кошевого. Найденный комплекс состоит из двух печей прямоугольной формы с низким сводом. Принцип работы такой печи заключался в том, что сначала ее протапливали, потом выгребали золу и на поду, используя жар, пекли хлеб.

Этот исторический комплекс датируется XVIII веком и связан с осадным лагерем русской армии на территории старого Азака. Он дает возможность проследить размещение воинских частей на территории современного Азова, пишет Donday.