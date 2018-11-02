В Ингушетии археологи нашли украшения и детали оружия, которые носили воины 2 тыс. лет назад
В Ингушетии при реконструкции федеральной трассы археологи нашли древние погребения
Работы велись вдоль реконструируемой федеральной автодороги «Кавказ». Там археологи нашли различные украшения и детали оружия, относящиеся к эпохе поздней бронзы.
Во время раскопок захоронений, предположительно, воинской знати, специалисты нашли наконечники стрел, остатки вооружения, копья, мечи, а также бронзовые гривны, керамику и фибулы, рассказали «Интерфаксу-Юг» в республиканском археологическом центре имени Евгения Крупнова.
Основные раскопки погребальных комплексов проводятся в районе села Яндаре республики Ингушетия, где строится дорожная развязка. Там специалисты исследуют позднекобанскую археологическую культуру.
«Естественно, строительные работы по нашему настоянию приостановлены на время исследования захоронений», — уточнил собеседник.
Специалисты всесторонне анализируют находки, которые могут принадлежать воинам, жившим более 2 тыс. лет назад.
Кобанская культура — археологическая культура на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Памятники обнаружены по обе стороны центральной части Главного Кавказского хребта, в большей степени к северу от него. Она существовала в XIII/XII — IV вв. до н. э.
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