Пахомов: деньги на новую дорогу Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей ищет губернатор Кубани
Мэр Сочи Анатолий Пахомов 8 ноября рассказал о необходимости новой трассы, ведущей от Джубги на курорт
Сейчас в город из Джубги ведет единственная дорога. При стихийных бедствиях, таких как были в октябре, она может быть перекрыта и Сочи снова окажется отрезанным от других населенных пунктов. Глава курорта заявил, что в связи с этим проект новой трассы Джубга — Сочи необходим.
«Этим вопросом занимается губернатор Краснодарского края, сейчас ведутся разговоры про государственно-частное партнерство и другие варианты строительства. Построить собственными силами мы ее, конечно, не сможем», — сказал Пахомов в интервью ТАСС.
По его словам, Росавтодор разработал концепцию развития дороги Джубга — Сочи и называл ее реконструкцией. Он пояснил, что проект подразумевает строительство на месте серпантина новой четырехполосной скоростной трассы. Ее длина составит около 119,5 км, расчетная скорость на ней — 120 км/ч. Глава курорта отметил, что новая дорога позволит добираться от Джубги до Сочи за час, а не за три.
Как сообщали Юга.ру, изначально стоимость строительства трассы Джубга — Сочи оценили в 1,2 трлн рублей. Однако позже в Минтрансе заявили, что на реализацию проекта потребуется 1,6 трлн рублей.
В ведомстве также заявили, что строительство дороги нецелесообразно, поскольку это очень сложно технически. Минтранс РФ анализирует варианты более дешевой альтернативы планируемой трассы.
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