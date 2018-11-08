Пахомов: деньги на новую дорогу Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей ищет губернатор Кубани

Мэр Сочи Анатолий Пахомов 8 ноября рассказал о необходимости новой трассы, ведущей от Джубги на курорт

Сейчас в город из Джубги ведет единственная дорога. При стихийных бедствиях, таких как были в октябре, она может быть перекрыта и Сочи снова окажется отрезанным от других населенных пунктов. Глава курорта заявил, что в связи с этим проект новой трассы Джубга — Сочи необходим.

«Этим вопросом занимается губернатор Краснодарского края, сейчас ведутся разговоры про государственно-частное партнерство и другие варианты строительства. Построить собственными силами мы ее, конечно, не сможем», — сказал Пахомов в интервью ТАСС.

По его словам, Росавтодор разработал концепцию развития дороги Джубга — Сочи и называл ее реконструкцией. Он пояснил, что проект подразумевает строительство на месте серпантина новой четырехполосной скоростной трассы. Ее длина составит около 119,5 км, расчетная скорость на ней — 120 км/ч. Глава курорта отметил, что новая дорога позволит добираться от Джубги до Сочи за час, а не за три.