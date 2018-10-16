В Краснодаре запретят остановку и стоянку машин в районе нового авторынка

В Краснодаре в Карасунском округе на улице Заводской с 1 декабря запретят стоянку и остановку автомобилей

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что организацию дорожного движения изменят на участке улицы Заводской от Бородинской до Кубанонабережной. Там установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Такие меры примут для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на улице Заводской. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.