В Краснодаре на улице Северной ограничат движение

В Краснодаре на улице Северной с 26 октября ограничат движение транспорта

В районе улицы Северной, 419 при движении от Корницкого в сторону улицы Березанской ограничат движение по одной из полос.

На участке построят сети газоснабжения, при этом разроют часть дороги и тротуара. Работы на проезжей части будут вестись с 26 октября по 30 ноября по выходным. На улице Северной установят временные дорожные знаки, сообщают в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.