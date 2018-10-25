В Краснодаре на улице Северной ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Северной с 26 октября ограничат движение транспорта

В районе улицы Северной, 419 при движении от Корницкого в сторону улицы Березанской ограничат движение по одной из полос.

На участке построят сети газоснабжения, при этом разроют часть дороги и тротуара. Работы на проезжей части будут вестись с 26 октября по 30 ноября по выходным. На улице Северной установят временные дорожные знаки, сообщают в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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