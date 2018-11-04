Хабибу Нурмагомедову хотят вручить орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Власти Дагестана намерены представить бойца UFC Хабиба Нурмагомедова к ордену «За заслуги перед республикой»

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов. Он отметил, что власти давно хотели чествовать Нурмагомедова.

Магомедов уточнил, что отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — также представлен к награде. Ему планируют вручить медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Врио министра добавил, что глава Дагестана хотел принять Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых, но их не было в стране. Они были в Объединенных Арабских Эмиратах, а потом в Турции. Нурмагомедовых наградят, когда они вернутся, сообщает ТАСС.