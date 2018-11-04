Хабибу Нурмагомедову хотят вручить орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Дагестан

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Власти Дагестана намерены представить бойца UFC Хабиба Нурмагомедова к ордену «За заслуги перед республикой»

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов. Он отметил, что власти давно хотели чествовать Нурмагомедова.

Магомедов уточнил, что отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — также представлен к награде. Ему планируют вручить медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Врио министра добавил, что глава Дагестана хотел принять Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых, но их не было в стране. Они были в Объединенных Арабских Эмиратах, а потом в Турции. Нурмагомедовых наградят, когда они вернутся, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, ранее мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил Хабибу Нурмагомедову звание почетного гражданина города. В октябре Нурмагомедова представили к званию «Народный герой Дагестана».

В Лас-Вегасе 6 октября состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора за чемпионский титул UFC. Он завершился победой дагестанского спортсмена. 

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