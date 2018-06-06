Фрагмент старинной венецианской чаши нашли на Дону при раскопках

В Ростовской области нашли фрагмент старинной венецианской чаши XIV века

Как рассказали археологи Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, артефакт обнаружили в подвале одного из домов в Азове.

В XIV веке местные купцы использовали подвал в качестве склада.

«Большое количество находок, в том числе монет. Но одна находка выделяется на их фоне своей уникальностью — это фрагмент венецианской поливной чаши с орнаментом сграффито и полихромной расцветкой», — говорится на сайте музея.

Как сообщали Юга.ру, в апреле этого года в Азове при раскопках нашли черепицу XVIII века и древнюю печь, в мае 2017 года в Ростове на улице Станиславского обнаружили захоронения меотов. В могильниках нашли более 40 захоронений, кувшины, глиняные кубки, остатки керамики. В июне там же нашли древнее захоронение ребенка с железным жезлом и предметы рукоделия и туалета: зеркало, швейные иглы, бусы и тонкие стерженьки из бронзы, — предположительно, прообраз бигуди.

В феврале археологи нашли на Станиславского вымощенную камнем мостовую и чугунный порог старинного дома, а в марте — древнее захоронение с конем и чучелом теленка.