В Ростове проявили пленку из фотоаппарата, пролежавшего в земле со времен войны
Специалисты проявили пленку времен Великой Отечественной войны из фотоаппарата, найденного поисковиками в Ростове-на-Дону
Как сообщали Юга.ру, фотоаппарат Leica Camera AG с пленкой 1941 года поисковики отряда «Миус-Фронт» обнаружили в начале октября. Он находился в вещах мужчины, тело которого нашли при раскопках в Неклиновском районе на линии ростовского оборонительного рубежа.
«Прежде чем получился негатив, пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один», — сообщил вице-губернатор Ростовской области Вадим Артемов.
По его словам, кадр находился в очень нестабильном состоянии, специалистам приходилось восстанавливать его по крупицам. Этим занимались специалисты ростовского филиала ВГИКа. Отпечатали снимок уже на современном оборудовании, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Снимок групповой, на нем мужчины и улыбающиеся женщины. По мнению экспертов-историков, на снимке запечатлен истребительный отряд «Ястребки». Такие отряды состояли из тех, кого каким-либо причинам не взяли в армию. В октябре 1941 они первыми приняли удар немецко-фашистских войск. По архивным данным, на этом участке обороны погибли четыре истребительных отряда.
Сейчас историки пытаются установить личности людей с фотографии. Они отмечают, что для кого-то из них это был последний в жизни снимок.
Личность владельца фотоаппарата пока установить не удалось. Историки склоняются к двум вариантам: либо он был военным журналистом, либо разведчиком. Известно, что погиб он от пулевого ранения в голову.
И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.