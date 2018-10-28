В Ростове проявили пленку из фотоаппарата, пролежавшего в земле со времен войны

Специалисты проявили пленку времен Великой Отечественной войны из фотоаппарата, найденного поисковиками в Ростове-на-Дону

Как сообщали Юга.ру, фотоаппарат Leica Camera AG с пленкой 1941 года поисковики отряда «Миус-Фронт» обнаружили в начале октября. Он находился в вещах мужчины, тело которого нашли при раскопках в Неклиновском районе на линии ростовского оборонительного рубежа.

«Прежде чем получился негатив, пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один», — сообщил вице-губернатор Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, кадр находился в очень нестабильном состоянии, специалистам приходилось восстанавливать его по крупицам. Этим занимались специалисты ростовского филиала ВГИКа. Отпечатали снимок уже на современном оборудовании, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Снимок групповой, на нем мужчины и улыбающиеся женщины. По мнению экспертов-историков, на снимке запечатлен истребительный отряд «Ястребки». Такие отряды состояли из тех, кого каким-либо причинам не взяли в армию. В октябре 1941 они первыми приняли удар немецко-фашистских войск. По архивным данным, на этом участке обороны погибли четыре истребительных отряда.