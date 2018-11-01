Керимов зарегистрирует свой бизнес в Дербенте и будет платить 5 млрд рублей налогов

Глава Дагестана Владимир Васильев 31 октября сообщил о намерении бизнесмена и сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова зарегистрировать бизнес в республике

По словам Васильева, с Керимовым достигнута договоренность о том, что сенатор зарегистрирует в Дербенте бизнес, который ежегодно будет приносить бюджету около 5 млрд рублей.

«Он попросил как уроженец Дербента дать ему возможность реализовать свой потенциал на Родине. При этом бизнесмен жаловался, что до этого ему такой возможности не представляли, а договоренности обуславливались какими-то услугами и условиями и не выдерживались», — рассказал глава Дагестана.

Он пообещал, что деньги от бизнеса будут проходить через бюджет региона и реализовываться в программах, согласованных с жителями Дербента.

Сейчас консолидированный бюджет Дербента составляет 1 млрд рублей, приводит слова Васильева пресс-служба правительства республики.