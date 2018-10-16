В Дербенте избрали нового мэра

Мэром Дербента стал Хизри Абакаров

Депутаты городского собрания 16 октября на сессии провели выборы главы города. Всего были представлены две кандидатуры. Депутаты единогласно избрали Абакарова, сообщает пресс-служба администрации Дербента.

Ранее свои кандидатуры сняли с выборов три человека. Это временно исполняющий главы города Энрик Муслимов, бывший директор Комплексного центра соцобслуживания населения в Дербентском районе Алисардар Аликперов и начальник Северной автостанции Абдуллах Мирзаханов.