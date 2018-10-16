В Дербенте избрали нового мэра

Дагестан

Распечатать

Мэром Дербента стал Хизри Абакаров

Депутаты городского собрания 16 октября на сессии провели выборы главы города. Всего были представлены две кандидатуры. Депутаты единогласно избрали Абакарова, сообщает пресс-служба администрации Дербента.

Ранее свои кандидатуры сняли с выборов три человека. Это временно исполняющий главы города Энрик Муслимов, бывший директор Комплексного центра соцобслуживания населения в Дербентском районе Алисардар Аликперов и начальник Северной автостанции Абдуллах Мирзаханов.

Как сообщали Юга.ру, в Дербенте в марте уволился мэр города Малик Баглиев.

Кадровые перестановки Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Ростовом грузовик сбил дорожных рабочих. Один человек погиб
«Нурмагомедов за 2 млн долларов даже банку Coca-Cola не откроет». Менеджер бойца прокомментировал предложение 50 Cent
Замдиректора Сочинского нацпарка стал главным в России по изучению змей и лягушек
Агент Дана Петреску: Тренер и остальные бывшие сотрудники «Кубани» никогда не увидят денег от клуба
На Кубани определили первоначальный список имен для аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы
В Дербенте избрали нового мэра

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале