Власти Ставрополья выделили 8 млн рублей для пострадавших от июльского паводка

В Ставропольском крае из регионального бюджета выделили 8 млн рублей на жилье гражданам, пострадавшим во время паводка в июле

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко сообщил, что деньги выплатят шести семьям Арзгирского района, не имеющим правовых оснований на получение федеральной помощи. Средства выделили из резервного фонда. Планируется, что жители получат эти выплаты до конца года, передает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, 6 июля в Ставропольском крае затопило села в самом засушливом районе — Арзгирском. За сутки в районе выпала месячная норма осадков.

В краевом министерстве ЖКХ пояснили, что в регионе продолжают выдавать сертификаты на новое жилье гражданам, потерявшим дома после наводнения в 2017 году. Уже выдали 355 сертификатов. Более 260 человек уже купили на них новое жилье.

Напомним, в мае 2017 года на Ставрополье выпало около трех месячных норм осадков. Тогда подтопило 13 районов Ставропольского края. С заявлениями о материальной помощи к властям обратились более 22,2 тыс. человек.

В июне этого года жительница Ставрополья пожаловалась президенту Владимиру Путину, что после наводнения ее семье не предоставили сертификат на жилье. Власти края позже согласовали выдачу восьми государственных жилищных сертификатов семьям, пострадавшим в результате стихии. В октябре правительство России выделило более 31 млн рублей на компенсации жителям Ставрополья, чье жилье пострадало от паводка весной 2017 года.