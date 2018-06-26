На Ставрополье выдадут жилищные сертификаты восьми семьям, чьи дома пострадали от паводка в 2017 году

Ставропольский край

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В Ставропольском крае согласовали выдачу восьми государственных жилищных сертификатов семьям, пострадавшим в результате паводка

Об этом стало известно на встрече министра ЖКХ Ставрополья Романа Маренко с жителями Минераловодского городского округа. Он сообщил представителям семей, лишившихся домов из-за паводка 2017 года, о результатах работы с федеральными ведомствами по оформлению жилищных сертификатов.

Всего в спорной ситуации находились 17 семей. Их дома либо подвергались подтоплению в 2002 году и на них ранее выдавали сертификаты, либо были оформлены в долевую собственность. Документы этих семей, подготовленные краем, возвращали из федеральных ведомств без согласования.

Марченко пояснил, что большую часть документов специалисты МЧС России уже приняли к рассмотрению. По восьми сертификатам уже получили согласование. Осталось девять семей, которые не могут получить сертификаты на жилье. Они должны доказать в суде свое право на получение сертификата.

Паводок, который произошел в мае 2017 года, признали сильнейшим за последние 50 лет. В результате были повреждены несколько сотен жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповский и Кочубеевском районах. Аварийными признали 572 домов, их жильцы получили право на получение жилищного сертификата. Край получил 324 сертификата. Из них гражданам уже выдали 316, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, жительница Ставрополья во время прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину, что после наводнения ее семье не предоставили сертификат на жилье. 

Жилье Наводнения Недвижимость Ставрополь
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