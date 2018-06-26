На Ставрополье выдадут жилищные сертификаты восьми семьям, чьи дома пострадали от паводка в 2017 году

В Ставропольском крае согласовали выдачу восьми государственных жилищных сертификатов семьям, пострадавшим в результате паводка

Об этом стало известно на встрече министра ЖКХ Ставрополья Романа Маренко с жителями Минераловодского городского округа. Он сообщил представителям семей, лишившихся домов из-за паводка 2017 года, о результатах работы с федеральными ведомствами по оформлению жилищных сертификатов.

Всего в спорной ситуации находились 17 семей. Их дома либо подвергались подтоплению в 2002 году и на них ранее выдавали сертификаты, либо были оформлены в долевую собственность. Документы этих семей, подготовленные краем, возвращали из федеральных ведомств без согласования.

Марченко пояснил, что большую часть документов специалисты МЧС России уже приняли к рассмотрению. По восьми сертификатам уже получили согласование. Осталось девять семей, которые не могут получить сертификаты на жилье. Они должны доказать в суде свое право на получение сертификата.

Паводок, который произошел в мае 2017 года, признали сильнейшим за последние 50 лет. В результате были повреждены несколько сотен жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповский и Кочубеевском районах. Аварийными признали 572 домов, их жильцы получили право на получение жилищного сертификата. Край получил 324 сертификата. Из них гражданам уже выдали 316, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, жительница Ставрополья во время прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину, что после наводнения ее семье не предоставили сертификат на жилье.