На Ставрополье затопило села в самом засушливом районе

На территории Арзгирского района Ставропольского края из-за потопа введен режим ЧС

«Режим ЧС на территории Арзгирского района введен 11 июля краевым правительством. С 6 июля он действует согласно постановлению районной администрации», — сообщили в руководстве муниципалитета.

По данным районной администрации, за сутки 6 июля в районе выпала месячная норма осадков. В результате оказались подтоплены жилые дома и подсобные помещения в селе Петропавловском, селе Арзгир, селе Новоромановском, Садовом и пос. Чограйском

В настоящее время в районе работает комиссия по ликвидации ЧС.

Самая сложная обстановка в селе Петропавловском, где пострадали от подтопления 95 домов, 10 из них планируют признать непригодными для проживания. В Новоромановском подтоплены шесть домовладений, в Садовом — четыре, в Чограйском — 13, в Арзгире — четыре дома, также повреждены и смыты пешеходные и автомобильные мосты.

Жители, домовладения которых попали в границы зоны ЧС, расселены по родственникам, оценивается нанесенный стихией ущерб.