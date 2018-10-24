Правительство выделило более 31 млн рублей для подтопленцев Ставрополья

Ставропольский край

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Правительство России выделило более 31 млн рублей на компенсации жителям Ставропольского края, пострадавшим от паводка весной 2017 года

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина. Жителям региона полагаются выплаты по 10, 50 и 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.

Более 5 млн рублей пойдет на единовременную материальную помощь, 9,9 млн рублей выплатят тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, и 16,5 миллиона рублей — тем, кто утратил его полностью.

В правительстве Ставропольского края пояснили, что основные выплаты распределили ранее. Часть жителей из-за юридических вопросов доказывали право на выплаты через суд, сообщает «Это Кавказ».

Паводок произошел в регионе с 15 по 25 мая 2017 года — тогда более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков. Паводок коснулся 13 районов Ставропольского края, с заявлениями о материальной помощи к властям обратились более 22,2 тыс. человек.

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