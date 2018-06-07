Жительница Ставрополья пожаловалась Путину, что после наводнения ее семье не предоставили сертификат на жилье

Президент России Владимир Путин 7 июня во время прямой линии выслушал жительницу Ставропольского края, которая рассказала о жилищной проблеме, возникшей после наводнения

Жительница села Левокумка Ставропольского края записала видеообращение главе государства. Ее дом пострадал от наводнения в прошлом году. Она показала президенту, как сейчас выглядит жилище. В доме появляются трещины. По словам женщины, есть акт о том, что жилье аварийное. Однако семье не дают сертификат, дом вывели из жилого фонда. При этом семья все это время платила налоги. Женщина добавила, что попасть на прием к губернатору не удалось.

Путин ответил, что такие проблемы в целом по стране решают, но конкретно этот случай вопиющий. Сейчас ему сложно сказать, был ли этот дом в жилом фонде.

«Но если дом признали аварийным, то, конечно, жилищную проблему должны решить, а все остальное — это бюрократия. Есть несогласованность региональных и федеральных властей», — сказал президент.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе есть 17 семей, которые не могут получить сертификаты. По его словам, он обращался в МЧС, чтобы людям не отказывали в государственных жилищных сертификатах из-за нахождения жилья в нежилом фонде. Владимиров попросил Путина оказать содействие в решении этих проблем. Глава государства добавил, что это не просто недоработка на местах, но и проблема несогласованности регионального и федерального уровней.