На Кубани 3,4 тыс. человек остаются без света из-за стихии

Краснодарский край

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Более трех тысяч человек в восьми населенных пунктах Краснодарского края остаются без света из-за непогоды

Об этом сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

«По состоянию на 8:00 28 октября без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в восьми населенных пунктах Туапсинского района и Лазаревского района города Сочи (около 3400 человек)», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что мощность отключенных потребителей — 2,15 МВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 44 бригады — 246 человек и 86 единиц техники. Работы затруднены из-за размытых подъездных путей.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае после сильных ливней 24-25 октября подтопило 30 населенных пунктов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах.

В связи с этим энергетиков перевели на усиленный режим работы. Электроснабжение в зоне ЧС восстанавливали 80 бригад.

Сочи Туапсинский район Энергетика
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