На Кубани 3,4 тыс. человек остаются без света из-за стихии

Более трех тысяч человек в восьми населенных пунктах Краснодарского края остаются без света из-за непогоды

Об этом сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. «По состоянию на 8:00 28 октября без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в восьми населенных пунктах Туапсинского района и Лазаревского района города Сочи (около 3400 человек)», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что мощность отключенных потребителей — 2,15 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 44 бригады — 246 человек и 86 единиц техники. Работы затруднены из-за размытых подъездных путей.

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