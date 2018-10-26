Появилось видео с беспилотника с последствиями ливней в Туапсе
Краснодарский край Валерия Дульская
В сети 26 октября появилось видео с последствиями ливней в Туапсе
На кадрах виден город после проливных дождей, прошедших 24 октября. Потоки воды размыли дороги и разрушили мост, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за непогоды. По последним данным, число погибших при подтоплениях составило шесть человек.
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