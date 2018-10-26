Ремезков посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно
Бывший вице-губернатор Кубани, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков заявил, что россиянам следует думать о своей пенсии еще в молодости
Политик сказал, что любой работающий человек, если он не инвалид, заботится о своей пенсии. По его словам, переваливать на государство тоже сложно.
«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. Это важная цель в жизни, но не каждый может», — рассказал Ремезков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Он отметил, что граждане могут самостоятельно накопить на пенсию, если будут грамотно планировать бюджет.
«Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это всё равно минимум», — сказал политик.
Александра Ремезкова в 2001 году назначили заместителем главы администрации Краснодарского края по финансам, бюджету и контролю, экономике и прогнозированию. В мае 2002 года он стал первым заместителем главы администрации края. В 2008 году Ремезков покинул пост по собственному желанию.
Как сообщали Юга.ру, 3 октября глава России Владимир Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе. Согласно распоряжению, мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет.
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