Ремезков посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно

Бывший вице-губернатор Кубани, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков заявил, что россиянам следует думать о своей пенсии еще в молодости

Политик сказал, что любой работающий человек, если он не инвалид, заботится о своей пенсии. По его словам, переваливать на государство тоже сложно.

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. Это важная цель в жизни, но не каждый может», — рассказал Ремезков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он отметил, что граждане могут самостоятельно накопить на пенсию, если будут грамотно планировать бюджет.

«Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это всё равно минимум», — сказал политик.

Александра Ремезкова в 2001 году назначили заместителем главы администрации Краснодарского края по финансам, бюджету и контролю, экономике и прогнозированию. В мае 2002 года он стал первым заместителем главы администрации края. В 2008 году Ремезков покинул пост по собственному желанию.