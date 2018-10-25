На Кубани открыли горячую линию по завышенным ценам в зоне ЧС
Жители пострадавших территорий Краснодарского края могут сообщать на горячую линию о завышении цен
Горячая линия в департаменте потребсферы работает круглосуточно, обращаться нужно по телефону: +7(861)268-46-64. Информация о поступивших обращениях будет обработана и при необходимости передана в соответствующие органы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Там напомнили, что дополнительно муниципалитеты получают продуктовые наборы и воду для бесплатной раздачи людям в зоне подтопления.
Как сообщали Юга.ру, на завышение цен на питьевую воду губернатору Вениамину Кондратьеву пожаловались жители пострадавших от стихии территорий. Он назвал ситуацию недопустимой и поручил следить за ценами в магазинах, чтобы не допустить спекуляции.
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