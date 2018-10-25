На Кубани открыли горячую линию по завышенным ценам в зоне ЧС

Жители пострадавших территорий Краснодарского края могут сообщать на горячую линию о завышении цен

Горячая линия в департаменте потребсферы работает круглосуточно, обращаться нужно по телефону: +7(861)268-46-64. Информация о поступивших обращениях будет обработана и при необходимости передана в соответствующие органы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Там напомнили, что дополнительно муниципалитеты получают продуктовые наборы и воду для бесплатной раздачи людям в зоне подтопления.

Как сообщали Юга.ру, на завышение цен на питьевую воду губернатору Вениамину Кондратьеву пожаловались жители пострадавших от стихии территорий. Он назвал ситуацию недопустимой и поручил следить за ценами в магазинах, чтобы не допустить спекуляции.