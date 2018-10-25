На Кубани открыли горячую линию по завышенным ценам в зоне ЧС

Краснодарский край

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Жители пострадавших территорий Краснодарского края могут сообщать на горячую линию о завышении цен

Горячая линия в департаменте потребсферы работает круглосуточно, обращаться нужно по телефону: +7(861)268-46-64. Информация о поступивших обращениях будет обработана и при необходимости передана в соответствующие органы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Там напомнили, что дополнительно муниципалитеты получают продуктовые наборы и воду для бесплатной раздачи людям в зоне подтопления.

Как сообщали Юга.ру, на завышение цен на питьевую воду губернатору Вениамину Кондратьеву пожаловались жители пострадавших от стихии территорий. Он назвал ситуацию недопустимой и поручил следить за ценами в магазинах, чтобы не допустить спекуляции.

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Напомним, из-за ливней 24 и 25 октября подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В крае введен режим ЧС. Ряд населенных пунктов оказался отрезан из-за разрушения автомобильных и железной дорог. Трасса Туапсе — Сочи закрыта до 27 октября. 

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