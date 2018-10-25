На Кубани жители пострадавших от паводка районов жалуются на рост цен на питьевую воду

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября побывал на пострадавших от стихии территориях

«Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это недопустимо», — написал в своем твиттере Кондратьев.

Глава региона возмутился повышением цен на пятилитровые бутылки с питьевой водой в магазинах. По его словам, сегодня есть спекуляция на воде и на товарах первой необходимости.

«Вам ровно час на понимание ситуации. Вода должна быть бесплатной и в нужных количествах у всех, кому она необходима», — заключил губернатор.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Краснодарском крае. Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.

Апшеронский район Стихийные бедствия Туапсинский район Цены

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