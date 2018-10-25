На Кубани жители пострадавших от паводка районов жалуются на рост цен на питьевую воду

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября побывал на пострадавших от стихии территориях

«Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это недопустимо», — написал в своем твиттере Кондратьев.

Глава региона возмутился повышением цен на пятилитровые бутылки с питьевой водой в магазинах. По его словам, сегодня есть спекуляция на воде и на товарах первой необходимости.

«Вам ровно час на понимание ситуации. Вода должна быть бесплатной и в нужных количествах у всех, кому она необходима», — заключил губернатор.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Краснодарском крае. Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.