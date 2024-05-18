Опубликован трейлер фильма «Игра королевы» с Джудом Лоу и Алисией Викандер
Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы» (18+)
Лента бразильского режиссера Карима Айнуза рассказывает о последних годах жизни английского короля Генриха VIII, который мучился от тяжелого ранения. Пока глава государства воюет в другой стране, его последняя жена, Кэтрин Парр становится регентом и пытается построить новое будущее Англии на основе своих радикальных протестантских убеждений.
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Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер. В основе сценария лежит бестселлеру Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».
Мировая премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в 2023 году. Ленту встретили овациями. В России «Игра королевы» выйдет на экраны 13 июня 2024 года.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Эрик». Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.