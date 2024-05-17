Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Набокова
В Краснодаре 24 мая пройдет лекция «Рассказы Набокова: знаки и символы» от местного образовательного проекта Vita Nuova (18+)
Вместе с Аленой Павловой гости познакомятся с творчеством писателя в безопасной дозировке — его небольшими текстами, разберутся, за что его называют мастером игры с читателем, проанализируют несколько рассказов.
Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 124Б, кабинет 52.
Владимир Набоков — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Восьмикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе. Автор произведений «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита».
Как писали Юга.ру, в краснодарском книжном магазине «Чарли» 18 мая состоится лекция «В поисках единого: по следам чтения трактатов Плотина» от местного образовательного проекта Vita Nuova.