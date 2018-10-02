«У Шнурова есть чему поучиться»: Фараон пришел на шоу Дудя

Гостем в новом выпуске интернет-шоу «Вдудь» стал российский рэпер Фараон

Ролик появился на официальном ютуб-канале передачи 2 октября.

Рэпер рассказал о музыке, отношении к критике и зарубежных исполнителях, а также о личном пространстве и домогательствах со стороны фанатов, о сольных концертах в России и выступлениях за рубежом. По его словам, каждый сольный концерт — это большое событие, очень важное для любого исполнителя.

Ведущий шоу Юрий Дудь спросил об инциденте на концерте в Минске, когда Фараон ударил фаната. Артист рассказал, что тот неоднократно пытался снять с него штаны, за что он его ударил после нескольких предупреждений.

О дружбе с солистом группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым Фараон сказал, что они понимают друг друга с полуслова.

«Мы дружим. У Сергея огромная музыкальная база знаний, он много музыки слушает. У него есть чему поучиться», — пояснил артист.

Также Фараон упомянул о том, что общается с Александром Невзоровым. По его словам, журналист проявил интерес, познакомился с ним и даже подарил зуб динозавра.

Артист рассказал про непростые отношения с отцом, футбольным менеджером, с которым он по своей инициативе не разговаривал почти четыре года.

«Я отделился от семьи в 11 классе и стал заниматься самостоятельно своей музыкой. Подождал, пока вырасту как личность, и пошел к отцу, поговорил как мужчина с мужчиной, как взрослый», — поделился музыкант.

Дудь спросил своего гостя об отношении к женщинам, о которых рэпер часто поет в своих треках. По словам Фараона, он старается избегать женщин, которые стремятся манипулировать им и пытаются встать на его место. Он также рассказал об отношениях с бывшей девушкой Алесей Кафельниковой, дочерью знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова.

Артист также рассказал о том, как выступал на дне рождения футболиста Федора Смолова. По словам музыканта, сейчас он продолжает общаться с ним и с некоторыми другими российскими футболистами.

Фараон — российский хип-хоп-исполнитель, лидер творческого объединения Dead Dynasty.