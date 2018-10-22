ФПА попросила прокурора Краснодарского края взять дело Беньяша под личный контроль

Федеральная палата адвокатов просит прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять дело Беньяша под личный контроль

«Прошу вас взять уголовное дело Михаила Беньяша под личный контроль с целью недопущения применения к Беньяшу необоснованной, не соответствующей тяжести совершенного проступка меры пресечения», — говорится в письме главы ФПА Табельскому.

Пилипенко отметил, что преступления, вменяемые Беньяшу, не являются тяжкими. Также у адвоката есть малолетний ребенок, семья и постоянное место жительства. Согласно процессуальному закону, в содержании защитника под стражей нет необходимости, пишет РАПСИ .

Краснодарский краевой суд 22 октября рассмотрит апелляционные жалобы Беньяша и его защитников на заключение адвоката под стражу.

Как сообщали Юга.ру, Михаила Беньяша задержали 9 сентября сотрудники полиции в штатском в Краснодаре. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.

В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании. В отношении защитника возбудили два уголовных дела — о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ).

Ленинский районный суд Краснодара 28 сентября арестовал Беньяша на два месяца.