ФПА попросила прокурора Краснодарского края взять дело Беньяша под личный контроль

Краснодарский край

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Федеральная палата адвокатов просит прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять дело Беньяша под личный контроль

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Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко попросил прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять под личный контроль дело защитника Михаила Беньяша и посодействовать его освобождению. ФПА считает арест адвоката незаконным.

«Прошу вас взять уголовное дело Михаила Беньяша под личный контроль с целью недопущения применения к Беньяшу необоснованной, не соответствующей тяжести совершенного проступка меры пресечения», — говорится в письме главы ФПА Табельскому.

Краснодарский краевой суд 22 октября рассмотрит апелляционные жалобы Беньяша и его защитников на заключение адвоката под стражу.

Пилипенко отметил, что преступления, вменяемые Беньяшу, не являются тяжкими. Также у адвоката есть малолетний ребенок, семья и постоянное место жительства. Согласно процессуальному закону, в содержании защитника под стражей нет необходимости, пишет РАПСИ.

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Как сообщали Юга.ру, Михаила Беньяша задержали 9 сентября сотрудники полиции в штатском в Краснодаре. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.

В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании. В отношении защитника возбудили два уголовных дела — о применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ).

Ленинский районный суд Краснодара 28 сентября арестовал Беньяша на два месяца.

Михаил Беньяш Правосудие Суд Юриспруденция
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