На Кубани завершили поисковую операцию на месте падения самолета Л-39
В Краснодарском крае в акватории Азовского моря 22 октября завершили поисковую операцию на месте крушения самолета Минобороны РФ
Оба пилота найдены мертвыми, их тела обнаружили, рассказал «Коммерсанту» источник в Министерстве обороны.
Согласно информации из соцсетей, погибшие — лейтенант Владислав Нелевда и лейтенант Андрей Середин. Они выпустились из Краснодарского авиационного училища летчиков в 2018 году и служили в Центре обучения летного состава военно-космических сил России в Ейске.
Как сообщали Юга.ру, 18 октября самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, упал в воду возле станицы Должанской. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить.
В поисках принимали участие почти 200 человек, в том числе водолазы. 20 октября на месте падения судна обнаружили фрагменты тел. На следующий день СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.