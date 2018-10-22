На Кубани завершили поисковую операцию на месте падения самолета Л-39

В Краснодарском крае в акватории Азовского моря 22 октября завершили поисковую операцию на месте крушения самолета Минобороны РФ

Оба пилота найдены мертвыми, их тела обнаружили, рассказал «Коммерсанту» источник в Министерстве обороны.

Согласно информации из соцсетей, погибшие — лейтенант Владислав Нелевда и лейтенант Андрей Середин. Они выпустились из Краснодарского авиационного училища летчиков в 2018 году и служили в Центре обучения летного состава военно-космических сил России в Ейске.

Как сообщали Юга.ру, 18 октября самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, упал в воду возле станицы Должанской. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить.