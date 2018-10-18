Стали известны подробности крушения самолета на Кубани

В Минобороны РФ уточнили обстоятельства падения учебного самолета Л-39

Инцидент произошел около 17 часов в районе станицы Должанской в Ейском районе, где самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Как сообщали Юга.ру, судно упало в воду.

«По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, двое летчиков катапультировались, никто из них не пострадал.