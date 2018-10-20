На месте крушения самолета Л-39 на Кубани обнаружили фрагменты тела — источник

Краснодарский край

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В Азовском море, куда упал учебный самолет Л-39 Минобороны РФ, обнаружили фрагменты тела

Об этом сообщил источник агентства ТАСС в авиационных кругах.

«Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали», — сообщил источник.

Как сообщали Юга.ру, самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, упал в воду в районе станицы Должанской вечером 18. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить. После поисков в Минобороны предположили, что оба пилота мертвы.

На месте падения обнаружили обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было.

В поисках участвовали около 200 человек, в том числе водолазы.

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