На месте крушения самолета Л-39 на Кубани обнаружили фрагменты тела — источник
В Азовском море, куда упал учебный самолет Л-39 Минобороны РФ, обнаружили фрагменты тела
Об этом сообщил источник агентства ТАСС в авиационных кругах.
«Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали», — сообщил источник.
Как сообщали Юга.ру, самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, упал в воду в районе станицы Должанской вечером 18. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить. После поисков в Минобороны предположили, что оба пилота мертвы.
На месте падения обнаружили обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было.
В поисках участвовали около 200 человек, в том числе водолазы.
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