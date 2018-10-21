На Кубани завели уголовное дело по факту крушения самолета Л-39

Краснодарский край

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После крушения военного самолета на Кубани СК РФ возбудил уголовное дело

Военное следственное управление СК России Южного военного округа возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним), об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Как сообщали Юга.ру, вечером 18 октября самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, упал в воду в районе станицы Должанской. Предполагалось, что двое летчиков смогли катапультироваться и выжить. После поисков в Минобороны предположили, что оба пилота мертвы.

На месте падения обнаружили обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было.

В поисках участвовали около 200 человек, в том числе водолазы. На месте крушения 20 октября нашли фрагменты тела.

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