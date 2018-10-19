На Кубани около 200 человек ищут летчиков учебного самолета Л-39

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в поисках предположительно катапультировавшихся летчиков учебного самолета Л-39 участвуют около 200 человек

«Поиски летчика и штурмана продолжаются, задействованы до 200 человек», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. 

Он уточнил, что людей ищут в воде и на суше. Самолет частично находится под водой и погружен в ил, отметил собеседник издания. 

Также на место крушения прибыли водолазы, обломки уже нашли, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, вечером 18 октября в районе станицы Должанской в Ейском районе упал в воду самолет, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Судьба летчиков неизвестна. По предварительной информации, они могли катапультироваться.

Авиакатастрофы Авиация Ейский район
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