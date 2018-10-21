Появилось видео нападения на колледж в Керчи

Телеканал «Вести. Крым» 21 октября опубликовал видео нападения на колледж в Керчи

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент массового убийства в Керченском колледже, сообщают «Вести. Крым» . На кадрах видно, как Владислав Росляков стреляет в людей. Также на запись попал момент взрыва в столовой.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний учащийся этого учебного заведения Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. Кроме того, около 50 человек получили ранения.