В Ингушетии двух местных жителей подозревают в участии в ИГ

Ингушетия, В мире

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В Ингушетии против двух местных жителей возбудили уголовные дела по подозрению в участии в деятельности «Исламского государства»

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Сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия и МВД по Республике Ингушетия установили факт активного участия в деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей республики. 

По предварительным данным, с августа 2015 года 35-летняя жительница села Плиево и с июня 2016 года 20-летний житель Назрани до настоящего времени добровольно состояли в международной террористической организации в иностранном государстве. 

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Против них возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия. 

Как писали Юга.ру, в сентябре вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана приговорили к пяти годам лишения свободы условно за участие в ИГ.

Сирия Следственный комитет Терроризм
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В Ингушетии двух местных жителей подозревают в участии в ИГ

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