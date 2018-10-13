В Ингушетии двух местных жителей подозревают в участии в ИГ

В Ингушетии против двух местных жителей возбудили уголовные дела по подозрению в участии в деятельности «Исламского государства»

Сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия и МВД по Республике Ингушетия установили факт активного участия в деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей республики.

По предварительным данным, с августа 2015 года 35-летняя жительница села Плиево и с июня 2016 года 20-летний житель Назрани до настоящего времени добровольно состояли в международной террористической организации в иностранном государстве.

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Против них возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.