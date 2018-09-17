Вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана осудили условно за участие в ИГ

Московский окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летней уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности «Исламского государства»

Как сообщали Юга.ру, Будайханова вместе с дочерью прибыла в Грозный из Латакии в ноябре 2017 года. После возвращения ее задержали сотрудники УФСБ по Дагестану, доставили в Махачкалу и поместили в СИЗО-1, а в декабре этапировали в Москву.

Против девушки было заочно возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Будайханова находилась в розыске с 2016 года.

По данным следствия, с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности ИГ, «способствовала увеличению численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ». В Сирии она вышла замуж и родила дочь. Прокурор заявила в суде, что Будайханова вступила в первый брак до вступления в силу федерального закона о признании ИГ запрещенной в РФ террористической организацией. Таким образом, на момент вступления обвиняемой в ИГ, организация не была признана незаконной и запрещенной в РФ.

В 2017 году Виктория была взята в плен правительственными сирийскими войсками, которые передали ее российским властям.

Суд переквалифицировал действия Будайхановой на ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно с ограничением свободы на 1,5 года и испытательным сроком в 3 года после отбытия основного наказания.

Подсудимая, которая находилась под стражей, была освобождена в зале суда, передает «Интерфакс».