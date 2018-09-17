Вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана осудили условно за участие в ИГ
Московский окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летней уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности «Исламского государства»
Как сообщали Юга.ру, Будайханова вместе с дочерью прибыла в Грозный из Латакии в ноябре 2017 года. После возвращения ее задержали сотрудники УФСБ по Дагестану, доставили в Махачкалу и поместили в СИЗО-1, а в декабре этапировали в Москву.
Против девушки было заочно возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Будайханова находилась в розыске с 2016 года.
По данным следствия, с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности ИГ, «способствовала увеличению численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ». В Сирии она вышла замуж и родила дочь. Прокурор заявила в суде, что Будайханова вступила в первый брак до вступления в силу федерального закона о признании ИГ запрещенной в РФ террористической организацией. Таким образом, на момент вступления обвиняемой в ИГ, организация не была признана незаконной и запрещенной в РФ.
В 2017 году Виктория была взята в плен правительственными сирийскими войсками, которые передали ее российским властям.
Суд переквалифицировал действия Будайхановой на ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно с ограничением свободы на 1,5 года и испытательным сроком в 3 года после отбытия основного наказания.
Подсудимая, которая находилась под стражей, была освобождена в зале суда, передает «Интерфакс».
Напомним, операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России проводилась представителем главы ЧР Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах Сирии и тюрьмах.
Начиная с прошлого октября сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали нескольких женщин, вернувшихся из Сирии, хотя в аэропорту Грозного по возвращении они писали явку с повинной, что освобождает их от уголовной ответственности. Троих из них осудили ранее.
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