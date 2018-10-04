Жителя Кубани осудили за то, что не сообщил о планах знакомого примкнуть к ИГ

Успенский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении местного жителя, обвиненного в несообщении о преступлении

В 2017 году за приготовление к вступлению в террористическую организацию «Исламское государство» на 3,5 года колонии общего режима был осужден житель Кубани.

Следователи УФСБ установили, что его знакомый был в курсе планов выехать в Сирию и примкнуть к террористам, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Его действия квалифицировали по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении).

Суд посчитал собранные доказательства следователей достаточными и признал мужчину виновным. Приговор вступил в законную силу, передает ГТРК «Кубань».