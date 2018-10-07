Нападающий ФК «Краснодар» назвал Макгрегора ублюдком, а его российских болельщиков расческами и лицемерами
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов эмоционально высказался после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором
«Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Ну что вы расчески, пускай дальше трепает языком, болейте дальше за этого ублюдка», — написал над фотографией Макгрегора в сториз в своем инстаграме 18-летний Сулейманов, уроженец Махачкалы.
Хабиб против Конора:
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе российский боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах UFC. Соперником россиянина был ирландский боец Конор Макгрегор, и между оппонентами задолго до боя разгорелся конфликт.
После поединка Нурмагомедов напал на участника команды Макгрегора, в зале началась потасовка с участием полиции. В результате победителю не вручили чемпионский пояс и даже не стали перечислять положенные по гонорару 2 млн долларов. Позже на пресс-конференции дагестанский боец признался, что к такому поведению его подтолкнули оскорбления по национальному и религиозному признаку со стороны ирландца.
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