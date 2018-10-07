Нападающий ФК «Краснодар» назвал Макгрегора ублюдком, а его российских болельщиков расческами и лицемерами

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов эмоционально высказался после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором

«Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Ну что вы расчески, пускай дальше трепает языком, болейте дальше за этого ублюдка», — написал над фотографией Макгрегора в сториз в своем инстаграме 18-летний Сулейманов, уроженец Махачкалы.

Хабиб против Конора: Полная история отношений и конфликтов

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе российский боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах UFC. Соперником россиянина был ирландский боец Конор Макгрегор, и между оппонентами задолго до боя разгорелся конфликт.